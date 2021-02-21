台61線西濱快速道路北上254公里雲嘉大橋處今(21)晨7時左右發生20車追撞連環車禍，造成2人死亡、8人輕重傷的不幸車禍，台灣颱風論壇-天氣特急臉書專頁指出，當時地方的懸浮微粒非常濃厚，而且相對溼度高達95％以上，不排除這裡曾經發生明顯的霧霾現象，因而導致車禍發生。

該論壇表示，在冬春之交，霧霾的狀況很容易發生，尤其是全台高山區域、西半部平原沿海，好發時間通常在晚上至隔日清晨之間，從當時的天氣狀況來看，這個地方的懸浮微粒非常濃厚(空污)，而且相對溼度高達95％以上，不排除這裡曾經發生明顯的霧霾現象，導致能見度非常不好，有可能是造成車禍的原因之一。

氣象局也指出，根據濃霧標準為能見度低於200公尺，一般霧標準則是能見度200至300公尺之間，輕霧能見度則為10公里。不過西濱快速道路雲嘉段今晨7時前後能見度高於5公里，也沒有異常的大霧出現，雖然有民眾說西濱當時有濃霧，但這起車禍也可能是空污導致。

(中時 )