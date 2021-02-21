西半部空氣品質將轉差，台中市府環保局啟動應變管制。（台中市環保局提供／陳淑芬台中傳真）

西半部空氣品質將轉差，台中市府環保局啟動應變管制。（台中市環保局提供／陳淑芬台中傳真）

依據空氣品質預報，西半部空品今天起一連兩天將轉差，中部及雲嘉南區恐達「紅色警示」等級。台中市府環保局表示，已首次啟動環保署109年公告的「指定空氣品質惡化預警期間之空氣污染行為」管制，並強調，於空品不良日遭查獲污染，將「直接開罰、加重處罰」，呼籲勿以身試法，並提醒民眾做好防護措施。

環保局表示，近日受到環境風場維持偏東風影響，台灣西半部地區風速持續偏弱，因擴散條件較差，空氣污染物濃度累積，將影響空品。根據環保署預報通知，中部地區自21日起一連兩天空品預測由原本「橘色提醒」調高為「紅色警示」等級。台中市府20日召開跨局處視訊會議，並首度啟動環保署109年公告的「指定空氣品質惡化預警期間之空氣污染行為」，管制相關禁止行為。

台中市環保局呼籲，各污染源務必配合降載減排、加強污染防制作為、做好設備保養維護；民眾也不要掉以輕心。啟動管制後，已在機車攔檢發現2輛排氣未符合標準；環保局會同環保署中區督察大隊，查獲龍井區營建廢棄物及土石方堆置場未加強污染防制，導致揚塵逸散。

環保局強調，於管制期間查獲違規行為，將依《空污法》規定處1200元以上、10萬元以下罰鍰；如為工商廠場，將處10萬元以上、500萬元以下罰鍰。

台中市環保局指出，管制相關禁止行為包括有道路兩旁及公園使用吹葉機，道路刨除鋪設作業，建築拆除工程，公私場所非密閉式瀝青混凝土裝卸、輸送、拌合作業，港區內非密閉式裝卸水泥原料，營建工程露天噴漆、噴砂作業或鍋爐清除作業，石化業揮發性有機液體儲槽清洗或開啟孔蓋等相關維修作業。

(中時 )