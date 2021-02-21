約翰霍普金斯大學教授暨外科醫師馬卡瑞（Marty Makary）預測，美國2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情可望於4月達到群體免疫，讓民眾重返正常生活。

馬卡瑞19日投書「華爾街日報」（Wall Street Journal）社論版說，自1月以來，美國每天確診人數已經下降77%。

他寫道：「有理由認為，美國正朝極低感染率方向發展。」

馬卡瑞任教於約翰霍普金斯大學醫學院（Johns Hopkins School of Medicine）以及約翰霍普金斯大學彭博公共衛生學院（Bloomberg School of Public Health）。

他說：「隨著確診人數增加，其中大多數沒有症狀或呈輕症，病毒可感染的對象就日益變少；以目前走勢看來，我預期COVID到了4月就會消失很大一部分，讓美國人重返正常生活。」

馬卡瑞表示，疫苗接種作業，加上美國已有超過2800萬人的超高確診病例，都讓美國可望於春季達到群體免疫目標。

「紐約郵報」（New York Post）報導，所謂群體免疫是指一個群體有足夠人數對傳染病獲免疫力，疫情就不會再繼續擴散。

馬卡瑞並說，群體免疫也能防止新的COVID病毒株散播。

他表示：「當病毒傳播鏈有多處被打斷，病毒就更難擴散，這也包括新病毒株。」

然而，有許多醫師和公衛專家持續警告說，美國距離群體免疫還很遠，尤其是更易感染的變種病毒株流竄之際。

佛羅里達大學流行病學家普林斯（Cindy Prins）告訴「財經內幕」（Business Insider），稱它社區免疫力也好，總體免疫力也好，無論如何，「美國距離群體免疫還很遠」。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1100221

(中央社)