國師唐綺陽於官方頻道分享2/22～2/28星座運勢，水星已經恢復順行，但是速度仍然很慢，水逆時更有機會自我反省，本周是反省後執行的時刻，適合重新布局，要讓自己進入新的時代。本周金星、火星衝刺，導致本周氣流混亂，金星在星期四從水瓶進入雙魚，意味著我們會更在乎人道關懷、或喜歡參與網路事件，不過也會興起休息或後退一步的想法。火星衝刺會造成火能量爆發，不管它在什麼星座都要特別當心，火能量就是火災、衝突、暴力事件，尤其因為金牛的關係，可能會因為金錢、價值觀不同發生爭執，或是因為自己耽誤到某事造成他人爆氣，自保之道就是別踩別人的地雷。

重要星象:水星恢復順行，金星衝刺進雙魚，火星金牛最後衝刺。

水星恢復順行，重新思考網路、社團及人際關係，改善過去不夠完善之處，重新思維、佈局人際方式，準備進入新時代。金星衝刺進雙魚，大眾關注人道關懷，積極參與網路事件，此時也會想要好好休息，注重身心靈領域。火星金牛最後衝刺，當心火災及暴力衝突的發生，與人相處要小心避免誤觸他人地雷。

工作注意:獅子、處女、天秤、射手

獅子:要視情況變化去因應及調整

處女:適合擬定新計劃，不妨許願

天秤:和自己人一起奮鬥，成果相當驚人

射手:注意與長官的關係，參考對方的建議

桃花注意:金牛、雙子、水瓶、雙魚

金牛:多與對方溝通，避免造成誤會

雙子:感情上不夠平衡，要彼此調整

水瓶:考慮長遠，心裡有打算

雙魚:好好處理曖昧對象或前任關係

財運注意:巨蟹、天蠍

巨蟹:花費有點失控，自己要注意

天蠍:工作賣力身價提升，有加薪機會

健康注意:白羊、魔羯

白羊:注意刀火燙傷，做事要當心

魔羯:避免感染或免疫系統問題

唐綺陽於官方頻道分享2/22～2/28星座運勢

(中時新聞網)