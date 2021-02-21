蘇有朋（左起）、吳奇隆和陳志朋以男團「小虎隊」風靡一時。（圖／本報系資料照片）

【回憶殺】49歲男星陳志朋在1988年以台灣第一個男子團體「小虎隊」出道，陳志朋外型帥氣、有舞蹈和音樂基礎，且他酷似港星張國榮，還被封為「小帥虎」，團員吳奇隆是「霹靂虎」、蘇有朋則是「乖乖虎」，陳志朋後來因服兵役，三人各自發展，陳志朋事後把演藝事業轉往戲劇，其中以《還珠格格》中飾演爾泰，被大眾所知。

陳志朋之後也演出舞台劇《永恆的張國榮》以及發行單曲，陳志朋近年則把演藝重心轉往大陸，同時，他也改變形象，以大膽前衛的「千面男爵」、「男版Gaga」的造型現身，陳志朋常有妖媚、前衛穿搭，還不時穿薄紗、小褲、腳踩高跟，陳志朋還常被酸是奇裝異服。

陳志朋日前大改穿衣風格，總以妖媚、前衛穿搭現身。（圖／取材自陳志朋微博）

對此，陳志朋過去就曾在陸綜上以高EQ面對外界批評，陳志朋還自嘲「不紅」、沒人找他拍戲，所以不在乎形象，更不在意評論，陳志朋也提到，在小虎隊時期，公司要他怎麼穿就怎麼穿，如今他有了機會可以作主自己的穿搭，至於外界指他奇裝異服，陳志朋則說：「乾你什麼事」，霸氣回擊。

49歲陳志朋狂剷12公斤，瘦成帥氣V臉、年輕有型。（圖／取材自陳志朋微博）

隨著陳志朋在去年底加入男星選秀節目《追光吧！哥哥》，他的人氣也跟著水漲船高，49歲陳志朋是年齡最高的參賽者，他一開始就被嫌有肚腩、太胖，被警告要減肥，還遭譏跳不起來，陳志朋沒有因此動怒，反而積極減肥，並展現決心說：「不想讓任何人說肚子太大」。

果然皇天不負苦心人，陳志朋在短短1、2個月之間，豪鏟12公斤，陳志朋不只身材、體態小了一號，他還瘦出帥氣V臉、年輕有型，陳志朋俊帥模樣讓人不禁想起，他當年在男團小虎隊中「小帥虎」的迷人風采。

陳志朋穿黃色寬鬆西裝，在舞台上勁歌熱舞。（圖／取材自陳志朋微博）

陳志朋也在節目展現唱跳功力，他在台上勁歌熱舞，歌詞「沒錯 我已經40了 這是最有魅力的」、「現在流行小鮮肉 我不服 老臘肉同樣帥和酷」，彷彿訴出陳志朋心聲，而他少了出道33年的油膩感，還多了幾分帥氣，就連年輕人都很難做到的一字馬，陳志朋也輕鬆達成，他自信、有魅力，陳志朋靠自身努力在《追光吧！哥哥》狂圈粉，人氣持續高漲。

(中時新聞網)