新竹市衛生局特別決定於本周起在3區衛生所將加開「營養門診」。（陳育賢攝）

2月22日是營養師節，新竹市衛生局特別決定於本周起在3區衛生所將加開「營養門診」，若長者飲食習慣或民眾有慢性疾病、牙口不全吃不好等症狀，營養師可量身訂做營養攝取，一起解決各種與營養有關的疑難雜症，看診者還可獲得限量100份精美餐墊。

市長林智堅表示，新竹市1區1營養師不僅駐點在衛生所，還走入社區共餐據點、關懷據點、巷弄長照站，更發揮創意設計教案，包含我的餐盤六口訣、健康飲食祕笈、祖孫DIY健康輕食料理等，還推出爺奶美食競賽等趣味教學方式，讓民眾從遊戲中學習營養知識。

衛生局指出，新竹市自2018年起陸續在3區衛生所成立社區營養推廣中心及分中心，由專業營養師駐點，開設「營養門診」，協助有飲食問題的長者、患有慢性疾病、牙口不全吃不好民眾，設計營養菜單，更教導營養教育，讓許多患有慢性疾病長者都受惠，吃得更營養。

曾來香山區營養門診的70歲林先生說，以前為生計省吃減用、有吃就好，常吃湯圓跟炸地瓜解決1餐，到了中老年健康就出現問題，光是血糖藥1天就要3、4顆。

還好透過社區營養師1年多來客制化營養教育，他現在只挑選健康食物，更懂得拿捏量，面對喜愛的食物，謹記營養師建議不貪口，現在血糖藥物只剩下1顆。

同樣年邁又患重病的李媽媽，其胃口極差，身體瘦弱，家屬緊急求助社區營養師，營養師設計出吃得下、吃得夠、吃得對、吃得巧菜單，讓李媽媽逐漸改善，食慾也明顯改善了，家屬說，媽媽現在精神、體力變好了，還有體力走出戶外了，他們很感謝營養師。

衛生局表示，東區及香山衛生所服務時間為每周三上午9時至11時，北區衛生所則於每周四上午9時至11時，有需要的民眾可多利用。

(中時 )