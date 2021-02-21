新竹市政府推薦竹市3大賞櫻勝地，包括「新竹公園」、「汀甫圳」、「左岸櫻花車道」等。圖為新竹公園。（陳育賢攝）

近日正式進入台灣的櫻花季！新竹市政府推薦竹市3大賞櫻勝地，不用舟車勞頓，在市區就宛如置身日本賞櫻，包括「新竹公園」河津櫻；由富士櫻、墨染櫻、山櫻打共同打造的櫻花小徑「汀甫圳」；「左岸櫻花車道」等。

市長林智堅表示，新竹市104平方公里面積裡，有3大賞櫻處，都種植著不同品種櫻花，賞櫻首選就是火車站旁、櫻花面積最大的「新竹公園」，目前盛開的櫻花為「河津櫻」，後續會有富士櫻、八重櫻、山櫻等不同品種櫻花綻放，花期可望持續到4月初。

目前一大片的河津櫻搭配麗池、日式庭園、九曲橋，不管白天、晚上都有賞花人潮，還有民眾特地穿和服前來賞櫻，顯示濃濃日本風情。

位於新竹市東南街239巷內的汀甫圳，當地人譽為「櫻花小徑」，短短百來公尺的小巷子，種植超過60棵的富士櫻、墨染櫻、山櫻等品種，形成桃紅、粉紅的漸層花林，民眾賞櫻時也能了解汀甫圳曾是重要灌溉水源之一的歷史。

最後1個私房景點，位於頭前溪及溪洲橋中間的左岸自行車道，從中華路左轉中華路一段2巷後，沿著駕訓班指標往前行，就能看見粉紅河津櫻花林，民眾也能輕鬆與櫻花合影。

市府城市行銷處表示，隨著氣溫回升，櫻花將陸續盛開，賞櫻同時也須留意防疫，民眾可攜帶防疫3寶，醫用口罩、抗菌濕巾、乾洗手，更須注意場管的人流管制，在外保持適當社交距離。

(中時 )