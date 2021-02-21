擷取自微微笑廣播網直播影片。（崔慈悌提供）

前總統陳水扁今天透過節目訪問年近百歲的台獨教父彭明敏，透露當年彭赴土城探監時曾送扁「逃亡」這本書，讓扁「痤得要死」深怕被誤會而出不去；前總統李登輝要見彭明敏，還要彭在車內蓋黑布避免被發現，被彭明敏拒絕，彭也呼籲台灣認同的夢要持續向前。

陳水扁今天在微微笑廣播網董事長石川陪同下，連袂拜訪彭明敏進行節目訪談，今年已99歲高齡、近來已很少公開露面的彭明敏，著西裝打領帶，精神奕奕的和陳水扁對話。

陳水扁透露，他第一次聽到彭明敏的名字是在1963年剛唸初一的時候，當時彭當選第一屆十大傑出青年，但真正見到本人則是在1992年，彭逃往海外23年後返抵國門，隔天在台大法學院進行的演講。

陳水扁表示，他印象中最記得的話，就是彭明敏提到他要喚起台灣人的覺醒，強調要從台灣頭講到台灣尾，講到讓國民黨倒台。彭明敏則笑稱自己不知道扁坐在下面，只是希望作為台灣人要有覺悟。

彭明敏1964年與謝聰敏和魏廷朝共同起草著名的「台灣自救運動宣言」，被政府判刑8年，並於1970年在重重特務的監視下神奇逃離台灣在海外流亡。宣言中主張「反攻大陸」為絕不可能，呼籲建設新國家新政府、重新制定憲法、重新加入聯合國。彭明敏表示，這樣的觀念和當時所說的話至今未變，仍然有效。

陳水扁坦承他執政時任彭明敏當資政，就是循著這條路在走，因為很清楚彭的主張，就算彭未開口，他也知道這條路該怎麼走。

陳水扁也透露，他在土城坐監時，彭曾赴土城探監，還送他「逃亡」這本書，當時獄方一直不讓他交保，就是因為怕他逃亡，也因此，他拿到這本書時「痤得要死」，擔心被當作羈押的理由，獄方之後也果然一押再押，原因則是有社會知名人士探監，顯示扁仍有很大的影響性。

彭在「自由的滋味」這本書中曾提到自己在獄中曾被侮辱和刑求，並被逼寫自白書和悔過書，扁問彭，送他「逃亡」這本書的目的，是否在提醒扁無論如何刑求都不能認罪？彭明敏則笑著默認，並表示，當時被逼寫自白書和懺悔錄，但上面寫的話都是假的，不是自己的意思。

至於當年為何敢冒生命危險寫出「台灣自救運動宣言」？他說，自己是讀政治的，看到當年的國內政治太荒唐太變態，國民黨一再宣稱要反攻大陸，說的人連自己都不相信，還有萬年國會，這些都讓他「凍未條」，希望透過宣言讓台灣的重要人物和知識份子能認真去思考。

陳水扁則笑稱，如果當時彭明敏「凍ㄟ條」，國民黨會栽培彭明敏做總統而不是李登輝了，「你付出很大的代價」。並透露國民黨曾要幫彭安排頭路，但彭不願意。

彭明敏表示，他不會乖乖接受安排，因為當時的國民黨政府會派人監視，為此國民黨很不高興，說他不聽話，但他覺得就算生命面臨威脅，也要拚下去，「否則活的沒意思」。

陳水扁也提到1990年李登輝執政時，邀彭明敏回國參加國是會議，但彭當時還在通緝中，「這是挖坑給你跳」，彭並未因為總統邀請就答應，而是堅持必須先撤銷通緝才回國，直到兩年後才終於解除通緝令；還有一次是李登輝要見彭明敏，要彭先躲在文總，再用專車載他去官邸，還要求用黑布蓋住，避免被人發現，但遭彭拒絕，直言反對偷偷摸摸。

1996年彭明敏參選總統曾透露有人撮湯圓開價5億元要他退選，彭拒絕，還揶揄中間人要給就給10億，當時彭的副手是謝長廷，陳水扁問彭，為何沒想到讓扁當他的副手？

彭明敏直言，當時扁是台北市長，自己對那次選舉沒有把握，只是想利用機會讓台灣人覺醒，選國民黨是一條死路，還有另一條活路可選擇，透過選舉他可以將理念傳達出去，給大家進一步思考。他也重申，有夢最美，期許後輩繼續為台灣打拚，而認同台灣則是第一步。

(中時 )