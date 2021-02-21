頭份市中央路重新造成後增設自行車道及植栽區。（謝明俊攝）

苗栗縣政府推動頭份竹南慢行綠網工程，將頭份連接竹南的重要幹道中央路，全面改造成林蔭大道工程，並趕在農曆過年前開通全部路段，包括頭份市長羅雪珠及許多頭份、竹南住民，都為新大道呈現不同景觀而喝采，不過也有市民建議部分細節有改善空間，提供縣府參考。

頭份市中央路由自強路至永貞路清寧陸橋為止，是苗栗縣內路幅最為寬闊的幹道，向來被視為頭份至竹南的最重要的景觀大道，苗栗縣長徐耀昌為了將中央路改造成頭份第一條林蔭大道，與竹南鎮環市路銜接成亮麗環市幹道，特別指示工務處規畫並向中央爭取3．4億經費，將50米寬的中央路，重新設計改造，增加中央分隔島寬度，大量種植行道樹，並在兩側增設自行車道及植栽，讓中央路變身成具有先進都市景觀的大道。

改造工程由2020年2月開始動工，工期維期一年完工，為了避免影響農曆春節期間來往民眾交通順暢，所以縣政府要求承包商務必在農曆年前全面開通，部分未完成工程在年後繼續施作。

承包商從年前陸續撤除施工圍籬後，供民眾先行通車使用，包括頭份市羅雪珠及許多市民都非常滿意新林蔭大道呈現不同以往的景觀，讚許有先進城市的模樣，對於道路平整寬闊及全新的路口號誌都有非常高的評價。

由於中央分隔島大幅擴大並栽植大量行道樹，並選擇已有相當樹齡的樹木栽植，有民眾擔心冬季強大的九降風會吹倒新樹，承包商為此特別加強每棵新樹的支撐。部分民眾反映有些路邊停車格距離人行道入口較遠，有民眾索性直接跨越植栽區，造成有植栽區竟已出現小徑，也有民眾認為人行道植栽過於單調，希望能多增植栽顏色及層次，讓新林蔭大道更加亮麗好看。

頭份市中央改造工程大幅加寬中央分隔島，以栽植大量行道樹，新樹都有加強支撐。（謝明俊攝）

頭份市中央路改造工程已近完工，部分停車格距離人行道較遠，造成有民眾直接踩過植栽區。（謝明俊攝）

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