台灣各地都有知名小吃，但這個神奇的小吃您見過嗎？一位網友日前在臉書中發文，他相當嗜愛一款在地小吃，外型是淺紫色，上頭則灑上一層滿滿蒜末的醬油，但家人卻都不曉得小吃的名字為何，希望能有老饕網友神出解答。

一位網友19日在臉書社團《爆廢1公社》發文，內文寫下，「我相信很多人沒看過這東西吧！好好吃喔！」原PO拿給居住在屏東當地的媽媽以及舅舅看，兩人卻也完全不曉得為何物。

透過原PO發出的美食照，碟子中有一塊淺紫色，外觀神似芋頭粿的長方形糕粿狀物體，上頭則灑上了滿滿蒜末的醬油淋醬，整塊糕狀浸在醬油中，看起來相當美味可口。

不少網友在留言區熱烈討論，「超像蒜蓉芋仔糕」、「芋粿+蒜泥醬嗎」、「蒜味油膏芋粿？這很讚」、「我怎麼覺得是蒜末油膏芋粿」；不少網友被激起好奇心，直說，「請問這個叫什麼，哪裡特色菜嗎，好酷」。

其實，真正的解答早就被網友迅速猜出來，不少內行人給出答案，其實這道小吃就是「花生豆腐」，花生豆腐為有名的客家傳統食品，雖名為豆腐，但並沒有黃豆的成分，使用花生、在來米粉以及樹薯粉製成，花生外層的膜含有大量植物鐵，遇熱就會呈紫色，通常蒸煮後會放涼，並淋上蒜蓉醬，也可以依喜好加上香菜與辣椒提味。

許多網友在留言區刷一排花生豆腐的留言，「我吃過一次，很綿密的豆腐」、「屏東內埔很多攤在賣」、「花生豆腐，️從小吃到大，屏東內埔」、「冰涼涼的好好吃」、「香菜呢？？QQ綿綿」、「超讚的」。

(中時新聞網)