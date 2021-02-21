轎車被撞剩半截！西濱20車連撞畫面曝光 造成2死8傷

台61線西部濱海快速道路今（21日）早上7點半發生連環車禍，共有20台車全撞在一起，目前已知2死8傷，而在事發過後，有人挖出一名網友2天前在「PTT」的發文，認為他是先知。

一名網友19日晚上在「PTT」發文詢問「61線西濱公路都什麼人在走的？」他認為西濱雖然有實施區間測速，但還是一堆貨櫃車在飆車，「撞下去穩死的，都什麼人在走的，有沒有卦。」

（圖／翻攝自PTT）

沒想到原PO發文之後，西濱過兩天就出了20輛車的連環車禍，不少小客車都在這場意外中成了鐵餅，車禍現場遍佈車體碎片、零件，路面還有許多煞車痕，模樣險象環生，還造成2死8傷慘劇。

而在車禍之後，不少網友都回過頭來看這篇文章，紛紛留言：「馬上想到原PO的文章，有預言」、「未來人預告」、「你是先知嗎 印象中剛看到這篇」、「我也是來朝聖的，看到新聞就想到這篇文章」。

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(中時新聞網)