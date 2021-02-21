西濱快速道路2死車禍，李姓女死者坐在白色轎車內傷重送醫不治。（張朝欣攝）

轎車被撞剩半截！西濱20車連撞畫面曝光 造成2死8傷

雲林、嘉義2縣交界的西濱快速公路雲嘉大橋，21日發生2死8傷重大車禍，林姓男死者為中油退休員工，剛退休一年，住在嘉義縣朴子市欲前往雲林縣口湖鄉巡魚塭，不料卻遇死劫；另一李姓女死者為屏東人，與丈夫、兒子準備到雲林縣東勢鄉寺廟拜拜，沒想到途中發生不測。

林姓男死者65歲，駕駛的銀色休旅車被前後撞擊，車子爛成一堆廢鐵，死者被夾在車內，消防人員到場才將他救出車外，已明顯死亡，其女兒與外甥女到場悲慟不已，跪在地上痛哭，確認死者身分後，2人由警員扶著搭車離開現場。

66歲李姓女死者搭乘的白色轎車被2輛大貨車夾擊，與其他3輛轎車擠在一起，其兒子表示，他從屏東開車載著父母要到雲林縣東勢鄉寺廟參拜，經過雲嘉大橋時突然被追撞，他與坐在後座的父親下車查看，母親坐在副駕駛座沒下車，沒想到隨後又有車子從後方撞上來，母親來不及逃出，送醫急救宣告不治。

(中時 )