罔腰與男友曬恩愛，高調慶祝交往5個月。（柯宗緯翻攝）

變性網紅「罔腰」自爆懷孕3個月，吵得沸沸揚揚。無端被捲入的高醫，高市衛生局20日已派員到院調查，確定無人體試驗情事，還以清白。接下來，22日將發函通知「罔腰」到案，要求1周內必須親自到衛生局說明，或是以書面陳述意見，衛生局將展開調查是否違反醫療法、人體實驗管理辦法，一旦查證屬實就開罰。

罔腰這幾天繼續在IG、臉書等社群平台分享生活，不受孕事疑雲打壞心情。她昨還在網透露，在高雄看屋，「真的是衝動性買房⋯⋯我的天」，昨晚還在高雄一家五星級飯店跟男友慶祝交往五個月，自曝搭電梯「不舒服到炸，頭暈想吐」。

罔腰在IG限動PO文「不要煩我新聞一直報報報，我也沒有想看，不要看完又一直私訊我」，今早又發文「新聞愛寫我，我有什麼辦法，那麼厲害！你們趕快超越我，超越不過不要說我愛上版面^_^以上」。

面對網友質疑她沒有媽媽手冊，「罔腰」曾說周六會拿到，昨也有網友洗版問她手冊在哪，轟她消費孕婦跟不孕症真的很瞎，另有網友要她請執行手術的醫師出來，她直嗆「你誰」，還有人要她要不要考慮去整腦袋，她怒回「你需要」。

高雄市衛生局醫政科長陳建榮今表示，經查罔腰的戶籍地、居住地都登記在高雄市，明天將發函通知她說明，不會以電話方式告知，會依照簽收的時間開始計算，1周內要求她親自到衛生局說明，或是透過書面方式陳述意見。

陳建榮透露，衛福部昨也來函指示調查方向，衛生局會據以調查罔腰PO文內容及相關言論是否涉及違反醫療法、人體實驗管理辦法，查證屬實就開罰，之後也會將調查結果函覆給中央。

(中時 )