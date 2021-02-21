桃園市復興區居民以泰雅族為主，復興區公所舉辦「大手牽小手傳承復興部落文化」紀錄片活動，透過志工陪同青少年探訪部落耆老，用影像記錄逐漸失傳的傳統文化，並在介壽國中舉辦成果發表會，7部紀錄片傳達各部落動人故事，讓參與者更深層認識自己的家鄉。

復興區桃源志工服務協會理事長陳昭耀說，活動透過部落志工大人陪著國、高中生探訪耆老，採訪泰雅族的口述歷史與沒落的傳統文化，專業導演並培訓年輕一代透過影像紀錄7部精采故事，大家用手機拍攝再做剪輯，分別完成「達利的音樂世界」、「部落的雜貨店」、「泰雅婚姻愛情」、「泰雅特色料理」、「大豹遷移史」、「美哉！巴崚」和「部落之眼」故事。

復興區長游正英區長表示，復興區有高達57個部落，不同主題在不同孩子的詮釋下展現不同視野，雖然大家都是新手，看完紀錄片內容不乏畫面拍得相當唯美，也有不少組別節奏剪輯流暢，有的則是敘事旁白感人，內容令人印象深刻，不同的面向都彷彿直視復興區泰雅族人的靈魂深處。

活動顧問陳建松指出，許多原住民想傳承部落文化卻不知道怎麼做，指導年輕一代學會說自己的故事，學生利用手機拍攝並學習剪接技術，完成5至10分鐘短片，適逢寒假期間山上學生幾乎都得去打工，還得說服家長讓孩子參與活動，完成作品有獎學金激勵，培訓1個半月時間大家花心力投入，作品屆時將在復興區公所及介壽國中網站供民眾欣賞。

(中時 )