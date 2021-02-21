我國海軍4艘基隆籍導彈驅逐艦(紀德艦)，自2005年自美國海軍裝備至今，已服役20餘年，若從下水時間計算也已近40年，在海軍暫無延壽或性能提升等規劃下，換裝下一級水面作戰艦就成當務之急。軍媒全球與航空網站主編施孝瑋建議，美海軍將在2022-2026汰換多艘提康德羅加級巡洋艦，海軍可考慮向美軍提4艘換裝需求，強化「張傘」偵蒐、接戰能力。

配備兩座Mk 41垂直發射系統122具發射單元的美軍萬噸「提康德羅加級」巡洋艦（Ticonderoga），自首艦1981年4月下水至今，已近40年，總共建造裝備了27艘。目前已有5艘退役。而據2017年美國媒體報導稱，美國國防部將在2020年開始至2026年，逐步退役現役中的11艘「提康德羅加級」。

美軍海軍神盾艦提康德羅加級飛彈巡洋艦-夏洛號，過去在菲律賓海試射標準二型飛彈。(圖/翻攝自 美國太平洋艦隊司令部推特)

美軍規劃將退役「碉堡山(Bunker Hill) CG-52」、「莫比爾灣(Mobile Bay) CG-53」、「安提坦(Antietam) CG-54」、「夏洛(Shiloh) CG-67」、「聖哈辛托(San Jacinto) CG-56」、「蒙特利(Monterey) CG-61」、「順化市(Hué City) CG-66」、「安濟奧(Anzio) CG-68」、「維拉灣(Vella Gulf) CG-72」、「皇家港(Port Royal) CG-73」、「錢斯勒斯維爾號(Chancellorsville) CG-62」等11艘巡洋艦。

美海軍提康德羅加級錢斯勒斯維爾號巡洋艦（前），與柏克級安提塔姆號驅逐艦（後），2018年9月在菲律賓海執行任務。（圖／美國海軍）

特別的是，其中「碉堡山號」在1996年為了因應解放軍彈道飛彈可能對台灣造成的威脅，美軍第七艦隊派遣CG-52碉堡山號從日本南下開進台灣海峽，並發揮了神盾戰鬥系統的力量，觀察到解放軍對台灣發射的飛彈的落點位於基隆與高雄外海。

此外，「安提坦(Antietam) CG-54」、「夏洛(Shiloh) CG-67」則是經過美國海軍現代化改裝。夏洛號(USS Shiloh) 目前常駐於日本橫須賀軍港，隸屬於美國海軍第七艦隊，過去有打過「標三戰區反彈道飛彈」的紀錄，相當先進。

對於台灣對美提換裝「伯克級神盾艦」需求已久，但美方遲遲未首肯，是否能將「提康德羅加級」巡洋艦納入需求？

施孝偉接受Youtuber網紅「RJ台灣台」專訪回應，伯克級最快也要2027年才開始退役，美海軍「星座級FFG(X)」飛彈巡防艦，則還在美軍計劃中，連船影都沒有。

施孝偉坦言，若以「提艦」退役後去向來看，有興趣接收的盟邦很少，但若由我中華民國海軍國防需求接收，施孝偉則建議說，以服役狀況等綜合評估來看，「蒙特利(Monterey) CG-61」、「順化市(Hué City) CG-66」、「安濟奧(Anzio) CG-68」、「維拉灣(Vella Gulf) CG-72」這4艘會較好。因為這4艘均配備「SQS-56艦艏聲納」、「AN/SQR-19拖曳陣列聲納」，對海軍水下反潛作戰能力和防空「張傘能力」，會極大強化。

美國主力巡洋艦提康德羅加級是第1種神盾巡洋艦，問世已達30年，卻仍是綜合戰力最優秀的軍艦。(圖/美國海軍)

但最後，他也坦言，以造艦價十分之一公訂價錢來看應該也不會太便宜，若加上雷達系統性能提升，恐會再往上加。且能否熱艦交艦，最大關鍵還是要看拜登政府有沒有意願要賣台灣。

施孝偉接受Youtuber網紅「RJ台灣台」專訪。(影/20210220孝瑋談軍事RJ台)

(中時新聞網)