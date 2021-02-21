南投仁愛鄉合歡山路段傳出火警，據了解，21日中午台14甲線20.6K翠峰傳山林火警，且因氣候乾燥，火勢迅速蔓延，當地警消獲報後派出數台消防車，目前全力滅火中，也因該路段是往返合歡山要道，考量救災需求，公總暫時封閉雙向交通，提醒民眾注意。

公路總局埔里工務段表示，現時起和仁愛分局配合，台14甲線20.5K至20.7K進行雙向封閉管制，以利現場進行滅火。呼籲民眾避免前往，以免影響救災及自身安全，埔里工務段會視現場狀況，公布解除管制時間。

在警消人員的全力搶救下，下午火勢轉小，合歡山翠峰路段已恢復通行。仁愛警分局表示，這場山林火警發生後，由於台14甲線指標20.5到20.7公里處翠峰路段，邊坡一度火勢甚大，封閉雙向道路，避免影響救災和維護民眾安全，之後配合滅火間歇管制，下午火勢轉小，現已恢復正常通行。第一線警消人員表示，由於21日風勢較大，火勢有蔓延之虞，尚無法確定今天能否控制火勢。

(中時 )