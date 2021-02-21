大甲高中在開學前一天進行校園大消毒。（大甲高中提供／陳淑娥台中傳真）

國際疫情持續嚴峻，台中市大甲高中為確保校園整體環境衛生安全、完備防疫作業與環境清潔消毒，於開學前一天（今）結合社區團體加強校園環境清潔及消毒工作，以提供師生安全的就學環境做好萬全準備。

大甲高中配合教育部110年2月3日公告，考量國際疫情持續嚴峻，為確保109學年度第二學期開學前校園整體環境之衛生安全、完備防疫作業與環境清潔消毒，於開學前1日結合社區團體加強校園環境清潔及消毒工作。

大甲高中家長會張家榮會長協助牽線，由甲安埔鐵馬社區服務團，團長林明達帶領服務團志工，結合大甲高中校長蕭建華率領一級主管於21日開學前星期日進行校園環境清潔及消毒，為提供師生安全就學環境做好萬全準備。

服務團團長林明達表示，很高興有機會能到大甲高中做校園消毒，本次針對人員最常接觸走廊欄杆、樓梯扶手、門把及電梯等防疫重點區域以消毒用酒精徹底擦拭消毒，走廊樓地板、樓梯角落及牆角等以揹負式消毒噴霧器用漂白水消毒清潔，服務團更出動大型機械噴霧器針對校園水溝、樹叢等大面積的區域做完善的清潔消毒。

大甲高中校長蕭建華指出，非常感謝社區團體利用假日協助學校進行校園環境清潔，更對甲安埔鐵馬社區服務團致贈學校酒精噴霧消毒器、各班級酒精噴霧罐及廁所芳香劑表示感謝，對學校防務物資的完備是一大助力，讓師生的學習環境更安心。

家長會長張家榮說，很高興能導入社區資源，協助學校環境境清潔消毒，讓學子的就學環境更安心，讓家長可以放心。

大甲高中指出，雖然國內疫情緩和，但國際疫情持續嚴峻，大甲高中也在開學前召開防疫小組會議，盤點防疫物資及整備開學後的防疫工作，為開學做好完善的準備，讓師生在開學後有安全的就學環境，同時結合社區團體的參與，讓學校與地方有更緊密的聯繫，共同為守護學子的健康盡一分心。

大甲高中在開學前一天進行校園大消毒。（大甲高中提供／陳淑娥台中傳真）

大甲高中在開學前一天進行校園大消毒。（大甲高中提供／陳淑娥台中傳真）

(中時 )