衛福部長陳時中日前被質疑因意識形態繞過德國BNT在大中華區代理商上海復星公司，取得疫苗有狀況，陳時中接著又說BNT總公司後來有主動跟台灣聯繫。資深媒體人李艷秋說，歐美大國大咖用盡一切力氣搶疫苗，還不一定如願，「陳時中力壓美國歐盟元首，實在太神了！」

李艷秋說，前幾天陳時中才痛批因為中共介入，讓BNT説好的疫苗沒了，此刻BNT又拜託台灣買疫苗，所以中共介入是真？還是甩鍋掩飾無能？

李艷秋指出，2月18日，紐約州長古莫致函給輝瑞執行長伯爾拉（Albert Bourla)，因為輝瑞的總部設在紐約，他希望能夠繞過聯邦政府直接跟輝瑞採購，輝瑞說NO。2／20日，美國總統拜登親自去了密西根州的輝瑞總廠，美其名是拜訪，其實就是施壓，輝瑞承諾以兩倍數量供應美國。同時，歐盟向輝瑞抱怨，去年12月要給歐盟的1千萬劑，還有1／3沒到，要求輝瑞迅速補齊。

李艷秋表示，每一則報導都透露相同的訊息，大國大咖用盡一切力氣搶疫苗，還不一定如願，輝瑞的合作夥伴BNT，卻主動聯繫我們買疫苗，「陳時中力壓美國歐盟元首，實在太神了！」

李艷秋說，BNT大中華地區銷售，代理商是上海復星公司，他在BNT研發初期，就入股5000萬美金，再付8500萬美金取得授權，他們可不是陳時中口中的房仲而已。陳時中説BNT自己該去解決代理商的問題，跟我們沒個屁關係，反正買不到就説大陸不顧台灣人民死活。只不過，這來回之間，我們要多花多少錢，才能買到疫苗？「BNT啊！拜託你一定要賣疫苗給台灣，還要提供老共從中阻攔的鐵證，我們的時中大神要靠疫苗和老共選台北市長呢！」

(中時 )