桃園龜山鐵皮工廠火警 幸無人傷亡 14:112021/02/21 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市龜山區忠義路一段中午近12時發生鐵皮工廠火警，所幸無人傷亡。（翻攝照片／賴佑維桃園傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市龜山區忠義路一段中午近12時發生鐵皮工廠火警，所幸無人傷亡，不過位於辦公室內的隔間牆、儲藏室農業機具毀損，燃燒面積約10平方米，桃園市消防局12時22分撲滅火勢。 消防局指出，11時54分接獲報案，趕緊派遣人車救援，12時3分抵達現場，總共出動，23輛救災車輛、消防人員61名。21分控制火勢，22分撲滅。 暴風雪限電 三星德州廠 完全復工要等一周 煙火釀外木山火警 議員促設專區管制 (中時 ) #火勢 #鐵皮工廠 #無人傷亡 #撲滅 #火警 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 春節路況 警首用無人機監控 04:102021/02/21 社會新聞 台南汽車保養廠傳火警 濃煙直衝天際 13:442021/02/20 社會 苗栗市民宅竄火苗 幸無人受困傷亡現已撲滅 21:502021/02/20 社會 中南部空氣品質紅爆 明天會更差 04:102021/02/21 焦點要聞 睿勝吳佳賢 力挺工安 研發監控 04:102021/02/20 企業經營 后里橡膠廠凌晨大火 延燒5小時廠房全毀濃煙蔽天 08:352021/02/20 社會 彰縣新春3起火警 鍋具燒乾冒煙差點GG 16:052021/02/19 寶島 老夫聊發少年狂 04:102021/02/21 專題周報 隊友爭功追撞 北美房車賽爆嚴重車禍 12:472021/02/20 體育 大樂透頭獎槓龜 百萬春節紅包剩24組 23:032021/02/20 財經 提升服務品質 太平區永隆里辦公處嶄新啟用 17:262021/02/20 寶島 社會熱門新聞 【西濱車禍】恐怖瞬間！男遭撞飛白霧中 倒地爬起再被後車追撞瓦斯桶狂射 - 社會 【西濱車禍】恐怖現場！台61西濱快20車連環撞 車體擠壓像紙團 已2死8傷 - 社會 台中派出所全部警員便當吃一半丟下往外衝 原因曝光超暖心 - 社會 【西濱車禍】車子只剩半截 中油退休員工巡魚塭遇死劫 - 社會 【西濱車禍】影像曝光！直擊20車撞成殘骸剩半截 路過駕駛驚呼：夭壽喔 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。