桃園市龜山區忠義路一段中午近12時發生鐵皮工廠火警，所幸無人傷亡，不過位於辦公室內的隔間牆、儲藏室農業機具毀損，燃燒面積約10平方米，桃園市消防局12時22分撲滅火勢。

消防局指出，11時54分接獲報案，趕緊派遣人車救援，12時3分抵達現場，總共出動，23輛救災車輛、消防人員61名。21分控制火勢，22分撲滅。

(中時 )