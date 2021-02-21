超過百位YouTuber齊聚由CrazyMan瘋男等單位舉辦的「2021 JOINT SPRING PARTY」，場面盛大，包含Joeman、阿滴、酷炫、黃氏兄弟、本本、艾瑞絲、張立東等人皆現身。CrazyMan瘋男笑稱他們是以「土匪型」方式，號召廠商共襄盛舉，光是餐費就超過20萬，服裝也由廠商贊助，獎品、伴手禮、2000萬賓利禮車等至少獲得超過百萬贊助。

CrazyMan瘋男表示：「本來受到網紅好友鄭若青邀請，參加尾牙，但後來該尾牙卻因為疫情緣故取消，於是就有提議，不然我們自己一起開個2、3桌聚聚？結果一搞就變成合辦200人的春酒。」提及去年收入，他們坦言年收入7位數，許願今年可以邁入8位數。近期也投資新事業，豪氣以6000萬台幣，簽下「墨爾堡」紅酒合約，春酒活動上也大方送出上百瓶紅酒。

CrazyMan瘋男曝去年所得，有拿出近百萬捐作公益，幫助澳洲大火、街友、流浪動物、身心障礙等，「希望可以有更好的收入，幫助更多有需要的朋友」。

(中時 )