七大工業國集團（G7）領袖雖有合作應對中國的共識，但在他們2021年第一場以視訊方式召開的集會裡，重點仍聚焦經濟復甦與減碳，繞開中國議題以免過度刺激北京。

G7在慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）會後公報仍著重於政府持續支出以助經濟自2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情復甦、承諾2050 年以前達成碳排歸零，並對告別川普時代迎接多邊主義重返而鬆一口氣。

據一名知情討論情況的歐盟官員披露，G7領袖在會議期間就中國討論頗久，但會後聲明對中國議題卻少有細節。G7誓言會持續與北京「交流」，另只以不點名特定國家的方式下，「彼此諮商以處理任何非市場導向的政策與實例」。

當家16年並已宣布不再連任的德國總理梅克爾（Angela Merkel），這回在應對中國議題上的談話較過去強硬，強調她看出北京藉由防疫拓展影響力。

梅克爾在這次的慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）時說：「中國過去幾年斬獲不少全球聲量，做為跨大西洋同盟與世界民主一分子，我們必須拿出具體行動應對。」

但對梅克爾與其他G7成員而言，難處在於中國已成為一顯著貿易夥伴，以及維繫自身成長所不可或缺部分關鍵技術的製造者，隨經濟仍苦於從疫情中復甦，他們手中籌碼有限。

路透社報導，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）昨天也說，他在國防議題上提出「歐洲戰略自治」觀念，雖不代表要與美國分道揚鑣，但可讓歐洲成為更可靠的夥伴並強化北大西洋公約組織（NATO）。

馬克宏說：「我確實相信北約需要新的政治動能，闡明自身的戰略觀念。北約需有更加政治的作法。」自2017年當選後，馬克宏就一直推動歐盟在安全上走自己的路，不再走二戰後單靠美國軍事保護的舊途。（譯者：陳亦偉/核稿：蔡佳敏）1100221

(中央社)