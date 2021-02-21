兩屆賽揚獎得主克魯伯（Corey Kluber）日前以1年合約加盟紐約洋基，而他在今（21日）接受訪問時提到，大家總會認為是柯爾（Gerrit Cole）一人撐起洋基的先發輪值，而他今年的任務，就是要消除外界對於洋基先發投手群的質疑。

的確如此，洋基去年先發輪值的投手幾乎已經離隊，像是田中將大、帕克斯頓（James Paxton）、哈普（J.A. Happ）等人，不過洋基卻也補進克魯伯、泰隆（Jameson Taillon）等即戰力，新賽季的先發輪值預計由柯爾、克魯伯、泰隆、蒙哥馬利（Jordan Montgomery）以及赫曼（Domingo German）等人撐起，但事實上，這5人中有3名投手去年是幾乎沒有出賽的，外界不免會出現一些質疑聲浪。

克魯伯今天接受訪問時就說：「我能理解大家為何會把洋基輪值看待成『柯爾以及剩餘的投手』，我明白，這裡有些人沒有經驗，也有些人傷癒歸隊。作為一個團隊，我們不能把焦點放在這裡，我們只需要做最大的努力做足準備，希望能夠多投一些球，在球季結束前消除大家的疑問。」

克魯伯2019及2020年賽季都受到傷勢影響，出賽數銳減，上季更是只投了1局就提前關機，整季報銷，如今傷癒歸隊，他認為自己已經恢復正常，不覺得自己還處於「讓肩膀復原」的階段。

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(中時新聞網)