曹格和老婆吳速玲婚後育有一對兒女Joe和Grace，2014年他曾帶著孩子們參加陸綜《爸爸去哪兒2》，深受網友喜愛，當時才3歲多的女兒Grace(包子妹)，因為圓滾滾臉蛋和招牌妹妹頭吸粉無數，如今越大越美的她，更被網友大讚是「仙女小姐姐」。

曹格女兒現已10歲，遺傳媽媽好基因，擁有一雙逆天長腿，更因此登上微博熱搜，近日，曹格在IG曬出Grace近照，只見穿著白色洋裝的她，開心親吻著白鳥，讓曹格也忍不住讚嘆：「我以為早上看到仙女呢」。

網友見狀也驚呼「是仙女下凡沒錯」、「太美了」、「你敢説姐姐不是仙女嗎」。曹格當年帶著兒女上《爸爸去哪兒2》再度翻紅，但曹格夫婦為了讓小孩回歸平凡童年生活，參加完錄製後就讓他們淡出螢光幕。

當初Grace在節目時，就因為外型可愛、臉頰肉肉模樣，被稱為包子妹，萌樣圈粉無數，不過如今長大的她暴風成長，不僅嬰兒肥消了不少，一雙逆天長腿更是吸睛。而當時和妹妹一起錄製節目，貼心哥哥形象深植人心的Joe，現也12歲了，脫去稚嫩成了小型男，個子也已經和169公分的媽媽吳速玲差不多高，

(中時新聞網)