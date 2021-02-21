新竹市立動物園1隻猴子拾獲民眾遺失的蘋果手機，當下也好奇的大滑電話。（摘自臉書爆廢公社公開版／陳育賢新竹傳真）

猴子也愛低頭滑蘋果？近來火紅的新竹市立動物園，其中馬來猴園內21日被民眾發現1隻猴子竟在低頭滑手機，可愛模樣被遊客拍照上傳臉書《爆廢公社公開版》。園方表示，應是遊客手機掉進猴園內才被猴子拾獲，目前已存放於園內服務中心，遺失手機的民眾可前去領回。

重新整修後開園的新竹市立動物園，一直是親子喜愛的休閒地點，農曆年期間每天都吸引大批民眾入園，今天因天氣相當不錯，不少遊客先是欣賞了新竹公園內的櫻花後，再入動物園賞動物。

其中猴園在上午引起一陣騷動，原來是1隻猴子坐在造景假山前大滑手機？沒錯，真的是猴子在滑手機，只見猴子是手腳並用，一會兒啃一啃、一會兒貼到臉上磨一磨、一會兒還真的用手指滑螢幕，一時之間吸引大批遊客圍觀，爆笑的畫面立即被民眾分享到臉書《爆廢公社公開版》。

園方表示，手機應該是遊客在拍照時不小心掉入猴園內，因而被猴子拾獲，目前已由工作人員撿起，存放於遊客中心，但今天截至目前沒有接到民眾通報表示手機遺失或掉入猴園，且手機已無法開機，無法確認主人身分，只能先由工作人員代為保管，有在動物園遺失手機的遊客可向動物園連絡領回。

(中時 )