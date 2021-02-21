2024總統大選各政黨如何布局，引發外界關注。交通部長林佳龍2018年挑戰台中市長連任失利，他坦言是從政以來最大的挫折，但更關心2024，至於是否參選？他則語帶保留表示，「成功不必在我，但成功一定有我」。

林佳龍日前接受「我是救星」專訪，節目於今（21）日晚間播出。對於競選台中市長連任失利，他坦言是從政最大挫折，但話鋒一轉，直言「我更關心可能是2024」。

主持人陳雅琳追問，是否可能參選2024年總統？林佳龍說，有人講說比較像是「活棋」，現在是部會首長，所以進可攻、退可守，意思是說，「成功不必在我，但成功一定有我」。

擔任交通部長期間，經歷華航罷工、Uber合法化爭議、長榮罷工、南方澳斷橋，再到猴硐瑞芳段走山等多項考驗。林佳龍坦言，交通部危機四伏，有些人稱他是「拆彈部長」，像地雷一樣，不小心踩到就會很嚴重。

交通部長林佳龍日前接受「我是救星」專訪，節目於21日播出。（圖／摘自林佳龍臉書）

林佳龍今也在臉書寫下，「生命是一段旅程，所有的路都不會白走」。這段訪問，讓他有機會回顧生命中許多重要的時刻，還有父親。不管是成功、挫敗、悲傷、喜悅的時刻，都是人生滋味。

投入公共事務像是進行一場社會集體療癒，林佳龍指出，這些走過的路、沿途風景，總有許多人相伴，而遇過的人都是生命中的貴人，未來的道路也許充滿更多挑戰，但在轉彎的地方，必有美好的事等待。

「生命是一段旅程，所有的路都不會白走」 這段訪問，讓我也有機會回顧生命中許多重要的時刻，還有我的父親。不管是成功、挫敗、悲傷、喜悅的時刻，都是人生滋味。 投入公共事務像是進行一場社會集體療癒。這些走過的路，沿途風景，總有許多人相伴，而遇... 由林佳龍發佈於 2021年2月20日 星期六

(中時新聞網)