因接演漫威電影中女特務「黑寡婦」而聞名全球的女星史嘉蕾喬韓森(Scarlett Johansson)，美麗的外型與神祕恬淡的氣質，讓她至今仍穩坐全球最性感女星前幾名，童星出身的她，演藝事業上可謂一路順遂，不過感情路卻是跌跌撞撞，去年10月，她跟穩交了好一段時間的《週六夜現場》演員兼首席編劇柯林約斯特(Colin Jost)步入禮堂，而這是她第三段婚姻。

史嘉蕾喬韓森去年10月梅開三度，在疫情正猖狂的時期，低調與柯林約斯特結婚，算算時間，如今差不多4個月，柯林約斯特近日接受《Entertainment Tonight》訪問，被問到在疫情期間舉辦婚禮，一切是否美好？柯林發揮《週六夜現場》班底的拔群幽默感，表示在這麼嚴峻的情況下完成這件事，「我想是一個好兆頭」。

據悉，兩人都是圈內紅星，但有別於多數一線紅星結婚時辦盛大婚禮，小倆口簡單籌劃了幾周，僅邀親密的家人及朋友，低調舉辦了一場安靜而私密的儀式，就這樣成了夫妻，重磅婚訊則透過公益組織「Meals on Wheels America」發佈，藉此帶動群眾對相關議題的關注，這場婚禮可以說別具意義。

柯林在訪談上不好意思地說，婚禮的規劃他都交給老婆史嘉蕾操辦，自己就是照吩咐乖乖配合而已，理由是史嘉蕾在一切事物上都比他有品味多了，還笑稱他在品味上從不假裝自己很懂，例如挑衣服穿搭之類，「所以我總希望他人跟我說要怎麼搭配」。

但其實柯林的心態，大大確保兩人婚後生活的幸福，因為柯林說，他從小就沒想像過未來的夢幻婚禮該是怎麼樣的，「我會想像我夢幻中的伴侶，而不是夢幻中的婚禮，這才是我渴望的」，一番思想被稱讚非常有深度，平常柯林總在節目上說笑，但面對婚姻，雖然他失敗過2次，但卻一點都不隨便馬虎。

(中時新聞網)