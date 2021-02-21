簡姓超商店員（左三）的熱心，協助周小弟順利回家，警方也對此感謝。（警方提供／賴佑維桃園傳真）

桃園市桃園區11歲周小弟日前離家未歸，家人相當著急，報警後。20日凌晨4時許，成功路1間超商簡姓店員發現周小弟獨自待在超商內，警上前關心，才發現小弟離家出走，隨即協助聯絡警方、家屬，讓小弟順利返家。

警方說，周小弟18日22時許離家，家人相當緊張，報警外，也到臉書社群發文協尋。20日凌晨4時30分許，簡姓超商店員看到周小弟獨自待在店內，向前關心，小弟原本說在等家人。簡男覺得放心不下，多次關心下，小弟才透露離家出走，並告訴簡男家裡聯絡方式，簡隨即通報警方，也和小弟家人聯繫。

助小弟一家團圓，桃園警分局長邱紹洲感謝簡男的熱心，在他上班時前往探班，贈予感謝狀、警察娃娃及禮券，邱紹洲表示，為維護婦幼安全，警方與超商業者保持緊密聯繫，共同構築「校園周邊安心走廊-愛心服務站」，透過廣布的超商據點，形成點線面的安全網，遇有緊急情況，超商店員會立即與警方聯繫並予以先期協助，使婦幼學童安全得到更大的保障。

(中時 )