日籍太空人野口聰一19日在其社群平台PO出從國際太空站（ISS）所拍攝的台灣空拍照，這是他第3度拍下台灣，照片中只見南台灣在雲彩的環繞下，宛若仙境，特殊的取角角度讓大批網友大讚有夠美，而高雄市府也曬美照回應，邀請野口聰一若返回地球，一定要來高雄遊玩。

日本太空人野口聰一19日在推特分享一張在國際太空站所拍下的台灣高畫質空拍圖，並寫下「台南市、台灣」，圖片可清楚看見南台灣上方雲霧環繞，清澈的藍色海洋凸顯台灣青綠之美，宛如綠寶石般閃耀在地球之上，神霄絳闕。這是野口聰一第3度分享台灣之美，去年12月時野口也在推特分享從國際太空站拍下的高雄和台南夜景照，引發台灣網友的熱烈討論。

去年野口聰一分享的高雄台南夜景。（圖片摘自NOGUCHI, Soichi 野口 聡－（のぐち そういち）推特）

對此，許多網友在其po文底下感謝野口聰一拍攝的台灣之美，並表示，「好漂亮、清晰」、「台灣好美啊」，台南市政府觀光旅遊局20日也在臉書和推特的粉絲團上分享相關新聞報導，並感謝野口聰一將台南白天和黑夜拍得如此漂亮，一定是內心也很想找機會拜訪台南，台南市長黃偉哲和市民都熱烈等著野口聰一的到來。

而高雄市當天晚上也在推特發文表示，感謝野口聰一為台灣拍下如此美麗的照片，若以後疫情趨緩，台日往來解禁，請野口聰一一定要來山明水秀的高雄遊玩，高雄市長陳其邁和市民都引頸期盼。野口聰一對於高市府的邀約，也回覆「多謝」。

去年11月15日，野口聰一等4名太空人搭乘天龍號太空船（Crew Dragon）「堅韌」（Resilience）升空，前往國際太空站，並在11月17日成功和太空站對接，預計今年4月下旬或是5月上旬返回地球。野口聰一是執行最多太空任務的日本人，包含這次太空活動為第4次。

(中時新聞網)