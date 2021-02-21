苗栗縣後龍獅子會捐贈超大型200吋LED電視牆給後龍鎮公所，21日上午舉行啟用儀式。

苗栗縣後龍獅子會為了促進公共議題資訊能盡速傳達給鎮民，特別捐贈一座超大200吋LED公益電視牆給後龍鎮公所，也是後龍鎮內第一座大型公益電視牆，由鎮長朱秋隆代表受贈，並在21日上午舉行啟用儀式，公益電視牆設在後龍鎮中山路、東門街口，未來將提供各種即時公共政策資訊給鎮民。

後龍鎮公所在新的公益電視牆對面路口，原本設有一座小型跑馬燈式LED展示器，但因機型老舊，所以只能提供非常簡易的資訊，未來，鎮公所透過新的大型LED顯示器，不僅可以提供更完整的公共資訊，甚至可以播放各種公所活動現場影片，讓更多鎮民不用到現場就可接收相關資訊。

苗栗縣後龍獅子會蘊釀捐贈大型LED電視牆已有相當時日，原本，獅子會有意在火車站前新完工中央分隔島上建置獅子鐘，但在徵詢朱秋隆及地方人士意見後，認為選在中正路、東門街口的鎮有停車場路口，設立LED電視牆，不僅鄰近後龍鎮早市，可以提供相關資訊給更多前來買菜的鎮民，更可透過LED電視牆，提供更多元的資訊給民眾，效益相當大，後龍獅子會同意後即著手進行。

這座後龍首見的超大型200吋LED公益電視牆，21日上午由後龍獅子會全體獅友與朱秋隆共同主持啟用儀式，未來電視牆將由後龍鎮公所及獅子會共同使用及管理。

電視牆在春節前已經設置完成，並展開試營運，尤其在過年期間，快速傳達新春期間整個交通資訊，以及目前新冠肺炎疫情狀況，傳達中央疾管局相關的防疫措施。同時，由於台灣位於地震好發地帶，電視牆可即時傳遞消防演練、地震疏散等訊息，而政府的政令宣達、獅子會捐血活動及各項急難救助寒冬送暖物資捐贈等公益活動相關資訊，均可透過電視牆讓所有鄉親充份了解，意義非凡。

後龍鎮公所過去設置一具舊的跑馬式LED顯示器，只能提供簡易資訊。（謝明俊攝）

後龍獅子會捐贈大型LED電視牆鄰近後龍鎮早市，方便許多鎮民接收公共資訊。（謝明俊攝）

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