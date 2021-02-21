張芸京20日在信義香堤大道街頭開唱。（經紀人提供）

超偶冠軍張芸京20日在信義香堤大道街頭開唱，也是他農曆年後首次上街頭表演，張芸京一天之內連唱2場共3個半小時，遇到斷電、譜唱到一半時飛走、講的笑話現場觀眾聽不懂等等狀況，但也是突破了自己的極限。此次街頭表演打賞及EP的收入加起來超過5萬元以上，也是她街頭表演有史以來收入最多的一次。

他原本要與超偶戰友第一屆前十強黃偉豪同台演出，但在演出前一天黃偉豪因急性腸胃炎送急診而無法上台演出，寵粉的張芸京不但沒有取消演出還臨時起意將一場演出改成了下午場及晚場2場，他擔心演出電力不夠，前一晚打電話給好友羅小白借了發電機，羅小白二話不說馬上義氣相挺出借，演出時也到現場支持。

這場街頭演出張芸京帶來2013年發行的福音音樂〈愛是永不止息〉絕版EP共220張，讓大家只要打賞100元就可以帶一張EP回家，演出時艾成、王瞳、潘奕如突然現身信義香堤大道，張芸京當然不會放過機會把3人請上台一起表演，四人一起合唱專門為他們自己一起而唱作的〈一同進城〉，艾成因為沒有街頭藝人證很擔心地問「這樣會不會被警察抓走？」，張芸京笑回「我不擔心，因為我有街頭藝人證，要抓也是抓你不會抓我」，王瞳和潘奕如也很認真的在幫張芸京推銷〈愛是永不止息〉EP。

張芸京2場都演唱了三生三世十里桃花的主題曲〈涼涼〉，第一場演場到一半連續2次因為風把譜吹走而中斷了演出，下午場更臨時把艾成、王瞳、潘奕如cue上來擔任嘉賓，晚場也突然把只是在一旁觀看的超偶好戰友王雅婷邀請上來表演，但因為王雅婷對歌詞不熟，唱到一半和張芸京討論起歌詞，張芸京馬上說「他們現在是在表演練團」。

(中時 )