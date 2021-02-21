張清照連續幾年帶頭搖元宵，三兩下搖出白白胖胖元宵。（陳淑娥攝）

元宵節將屆，台中市議長張清照21日上午在清水服務處舉辦「親子搖元宵」活動，下午也有「燈籠DIY」，吸引100多組親子檔參加，市府文化局官員也到場體驗，張清照連續幾年帶頭搖元宵，三兩下搖出白白胖胖元宵，炒熱現場氣氛。

張清照擔任「清水生活美學協會」理事長，致力推廣傳統文化，他在副議長任內，每年在元宵節前舉辦搖元宵活動，今年是第7年。張清照搖元宵初體驗很生疏，幾年下來動作純熟，今天在現場示範搖得順手又快速，在一旁的指導老師豎起大拇指說「議長成專家了。」

張清照表示，搖元宵是傳統文化，好的文化應該傳承下去，希望代代相傳，祝大家搖出圓圓滿滿的元宵，諸事圓滿。文化局文化資源科長潘美君則致詞感謝張議長持續推廣傳統文化。

今天的活動有阿公帶著孫子，還有爸媽媽帶著孩子一起來體驗，最小的只有三歲；還有一些親子去年來過，感覺有趣，今年又來參加。

清水生活美學協會老師郭凱遠、張木村說明「搖元宵撇步」，首先將紅豆餡搓成球狀，放入漏杓內沾水，接著放到撲滿糯米粉的大竹篩上，使勁地來回搖動，反覆沾水裹粉數次，並適時甩動，滾至適當大小，就完成圓滾滾的元宵。

接著，張議長服務處下午二點舉辦「燈籠DIY」，二十多組親子在現場認真學習，在專家指導下，連自覺手殘的民眾也做出漂亮的燈籠，很有成就感。

台中市議長張清照21日上午在清水服務處舉辦「親子搖元宵」活動。（陳淑娥攝）

台中市議長張清照21日上午在清水服務處舉辦「親子搖元宵」活動。（陳淑娥攝）

(中時 )