台南市1棟商業大樓傳出曾有新冠肺炎確診者出入，管委會20日張貼公告，指出確診者接觸共26人，其中15人列居家隔離、11人自主管理，該大樓已消毒完成，狀況符合新增的境外移入個案943。南市府衛生局表示，目前已完成處理，同時因該個案並無傳染力，鹽水蜂炮可照常舉行。

20日網路流傳一份由台南某大樓管委會貼出的公告，指「本大樓20F有一境外菲籍人員2月3日來台工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫並無症狀，18日檢疫期滿應公司要求自費採檢，19日確診，與個案接觸者26人中，15人列居家隔離、11人列自主管理。」

該公告被民眾拍下後，上傳至網路各社群，引發不少民眾疑慮。對此，衛生局20日僅表示，疫情調查、環境清潔消毒、居家隔離者匡列，已全依中央疫情指揮中心COVID-19防治原則處理完成，民眾無須過度恐慌。

而衛生局21日再補充證實，該民眾（案943）IgM為陰性、IgG為陽性，表示感染已有數月之久，並無傳染力，防疫規格不須提升，鹽水蜂炮活動可照計畫進行。

(中時 )