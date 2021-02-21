大坂直美勇奪澳網女單冠軍，賽後她要感謝對手的精采演出，卻尷尬地叫錯她的名字。在決賽飲恨的是珍妮佛布雷迪(Jennifer Brady)，與偉大的美式足球明星湯姆布雷迪(Tom Brady)同姓。大坂直美為了表示親近而想稱呼她的名字，轉頭問她：「妳是習慣被稱呼珍妮佛還是珍妮(Jenny)？」

布雷迪回答是「珍妮」，這段問答是透過麥克風說的，所有觀眾都聽到了。偏偏大坂直美轉頭就說：「首先，我要在這邊恭喜『珍妮佛』。我向別人說過妳是個威脅，果然沒錯。」布雷迪登時露出尷尬的笑容，如果妳根本就要叫我珍妮佛，又何必問？

A true queen 👑@naomiosaka took time to praise and congratulate @jennifurbrady95 and her team after winning the #AusOpen pic.twitter.com/l7K6Yycn0C — espnW (@espnW) February 20, 2021

由於布雷迪在決賽被打得很慘，球迷嘲笑大坂直美是「揍完一遍再揍一遍」，這是好萊塢影星巨石強森打摔角時喜歡使用的挑釁方式。巨石強森會故意問對手：「你叫什麼名字？」通常不等對方說完，他就會暴雷似地斷喝一聲：「你叫什麼根本不重要！」

大坂直美當然不是故意的，可能是緊張或天然呆，她接著對布雷迪說：「我們幾個月前才在美網準決賽交過手，妳真的不好對付。很高興看到妳快速成長，我肯定妳經過一番苦練，所以我也要恭喜妳的團隊。」

布雷迪最好的兩次大滿貫成績就是美網準決賽與澳網決賽，兩次都是輸給大坂直美，雖然身經百戰(職業生涯單打將近400場)但只拿過1座女單冠軍(去年的頭號種子網球公開賽)。

(中時新聞網)