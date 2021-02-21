南投是花卉天堂，杉林溪林生態渡假園區遊樂區，從荷蘭引進20多種花色的鬱金香，新春時節滿園繽紛花海怒放，美不勝收；接下來的花型高貴的牡丹花季也將接力，園區遍植的粉紅櫻、雪白山櫻亦將盛放到3月中，春暖時節到杉林溪賞花是不二之選。

杉林溪遊樂區今年共栽種13萬株鬱金香，已有黃、粉、紅、紫等五彩鮮豔的鬱金香怒放，滿園繽紛春色，不僅吸引眾多遊客觀光，在海拔高達1800多公尺地區，也吸引群蜂活躍飛舞採蜜。

杉林溪森林生態渡假園區董事長劉瑞都說，今年鬱金香除了維持彩色多樣的特色，也引進包括丹麥紅黃及黃瑪格麗塔等雙色及重瓣品種，預估下周更可欣賞到首次引進的黑王子品種綻放。

劉瑞都指出，杉林溪鬱金香花季從春節到3月，國外引進的鬱金香所費不貲，每顆球根起碼8元以上，加上檢疫嚴格進口，均需悉心栽培才能順利開花，形成鬱金香花海相當不容易，今年不僅有少見的紫黑鬱金香，還首次栽培成功高貴典雅的黑王子。

來自台中的遊客說，杉林溪鬱金香開的非常漂亮，全台少見的牡丹花也開始綻放，受疫情影響沒法出國旅遊，來到南投杉林溪感覺比出國還更驚豔。

劉瑞都指出，鬱金香花季將維持到3月中旬，2月底開始就會進入杉林溪櫻花季，接下來3、4月還有全台獨有的杉林溪牡丹花季，牡丹花朵特大，即使連海外都罕見，非常歡迎國人及國際觀光客休假到戶外走走，杉林溪森林花海空氣清新，保證讓遊客來到杉林溪一解鬱悶。

(中時 )