網路流傳一份公告，指出台南某大樓出現一名確診者，與指揮中心記者會上陳述案943狀況一模一樣，今指揮官陳時中證實確有此事，是在自主健康管理期間外出開會，從嚴來看有觸法之嫌。

日前台南某大樓張貼一則公告，指出有確診者來過該大樓開會，「本大樓20F一境外菲籍人員2月3日來台工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫並無症狀，18日檢疫期滿應公司要求自費採檢確診，與個案接觸者26人中15人列居家隔離，11人列自主管理」。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，這名案943台南案例，是居家檢疫期滿後，在自主健康管理期間外出開會，但是因為秋冬方案加嚴的關係，禁止自主健康管理者外出聚餐、聚會等。以這個個案來說，依據所公布的秋冬方案上他有觸法之嫌，但出入的場所其實沒有，而個案在開會時口罩是否帶好，可由衛生局來判斷。

陳時中說，相信這名個案在社區的風險不大，但可以接觸到那麼多的人，是否是公共場所，事實上是開會的空間，我們注重的是開會是否口罩有戴好，但還是要看衛生局視情況開罰。

中央流行指揮中心發言人莊人祥說，這名個案今天再度採檢，PCR結果已轉為陰性，血清抗體IgM陰性、IgG陽性，顯示個案是在國外感染已久。而有關大樓貼公告部分，其實以前都對外公布，有關大樓公司對防疫措施公告都是尊重大樓與地方政府機關。

(中時 )