男星KID（林柏昇）愛搞怪、不愛牌理出牌，作風親民的KID，近年以《綜藝玩很大》及《木曜4超玩》等節目坐擁超夯人氣，而今（21日）是KID迎接37歲生日，曾與KID有過一段戀情的許維恩，也在深夜大方發文為KID慶生，許維恩還曝光KID大尺度的私密照，並發文為舊愛慶生：「生日快樂 野人叔叔」。

KID在8年前被拍到和許維恩約會，兩人認戀後，一度愛得大方，不過兩人在2017年低調分手，雖然KID和許維恩無緣再當戀人，但退回當朋友的兩人仍維持友好關係，就當KID在今天迎接37歲生日時，許維恩零點一到就在IG的限時動態曬KID大尺度的屁股入鏡照，只見作風大膽的KID超狂地以屁股面對鏡頭，KID還在屁股上貼出各種貼紙，營造出動畫《天竺鼠車車》的模樣。

許維恩發文為KID慶生，而壽星KID事後也轉發到個人IG的限時動態。（圖／取材自KID Instagram）

許維恩曬大尺度照驚呆外界，而她也大方標記KID帳號，並發文為舊愛慶生：「生日快樂 野人叔叔」，同時，許維恩也笑喊：「已經又幫你美白過了」，大虧KID，而壽星KID事後也轉發到個人IG的限時動態，再度證明兩人雖然分手，但仍維持好交情、沒有交惡。

KID、許維恩過去愛得大方，不過兩人在2017年低調分手。（圖／本報系資料照片）

其實KID自從去年退伍回歸演藝圈後，他的感情動態也屢次成為媒體焦點，對此，KID就曾表示，他和許維恩還是會互相問候，但兩人的關係就是好朋友，同時，KID也強調：「就是以工作為主，希望給未來的女友一點空間。」

(中時新聞網)