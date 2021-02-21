陸軍裝甲兵訓練指揮部一名23歲陳姓一兵汽車駕駛兵，竟然為了倒垃圾問題，對2名班長發飆，不但飆罵5字經，還舉折疊椅作勢攻擊；新竹地院法官審理後，依涉犯陸海空軍刑法中對長官施強暴罪、對上官施強暴罪共判刑9個月，可上訴。事發後陳男也被國防部陸軍司令部廢止原志願役核定起役處分而退伍。

根據判決內容，陳男在2019年2月12日入伍，並在陸軍裝甲兵訓練指揮部（駐地：新竹縣湖口鄉）擔任一兵汽車駕駛兵。去年3月10日晚間6時許，陳男不滿被擔任安全士官的林姓下士班長要求倒垃圾，另名楊姓下士班長則質問他「為什麼不倒垃圾？」，竟然大暴走，抓住林姓班長衣領，將他從安全士官座位拉起，並辱罵「Ｘ你娘Ｘ掰」；接著更走進寢室中，將楊姓班長推倒，抓起塑膠摺疊椅作勢毆打。

新竹地院法官審理認為，陳男僅因細故即對長官及上官施暴，危害軍紀並損及部隊團結，更減損部隊長官的領導威信，所為均殊值非難；但考量他犯後坦承犯行，且已與2名班長達成和解並賠償完畢，加上他年僅23歲年輕識淺且思慮欠周，因此依陸海空軍刑法第49條的對長官施強暴罪，判他6月徒刑；另依對上官施強暴罪判刑3月。全案仍可上訴。

而陳男也在去年4月1日經國防部陸軍司令部廢止原志願役核定起役處分而退伍。

(中時新聞網)