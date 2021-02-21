台61線西濱快速道路北上254公里路段，今天上午7時31分許發生20輛車連環車禍，共計造成2死8傷。1名65歲李姓婦人被送醫後仍宣告不治，李婦的劉姓丈夫說，他們一家三口從屏東到雲林參拜，兒子開車到了西濱雲林段，發現前方有車禍，他和兒子見狀逃出車外，但坐前座的妻子來不及逃生，命喪車內。

這起連環追撞事故，共計造成2死8傷，其中在朴子醫院的6名傷者，1位65歲李姓婦到院前無呼吸心跳，急救後仍宣告不治；其餘5位均輕傷、無大礙。

李婦的丈夫是水泥工，做工時妻子則在旁邊幫忙，2人每月都會從屏東縣潮州鎮到雲林縣東勢鄉三仙宮參拜，是該廟的虔誠信徒。今日由李婦的兒子開車，李婦坐副駕駛座、她的丈夫坐後座。

李婦的劉姓丈夫說，當時車速約80至90公里，車子開到西濱快台南、嘉義段都沒有濃霧，但到了雲林段突然出現大霧，前方發生車禍時，他們車輛動彈不得，他和兒子立即逃出車外，但在前座的妻子還來不及下車，後面就有多輛車子追撞上來。他餘悸猶存地說，「還好他和兒子及時下車，否則恐也會遭此橫禍」。

(中時 )