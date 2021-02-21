非洲史瓦帝尼王國的國王恩史瓦帝三世19日表示，他在1月間使用了台灣贈送的抗病毒藥物後，染患的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）已痊癒。對此，宅神朱學恒就在臉書上狂酸，表示看到這個新聞，「他頭腦都變好了」，臺灣有這麼厲害的特效藥，乾脆來統治世界吧！

據路透社報導，史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世在染疫後，服用了台灣總統蔡英文送來的抗病毒藥物，目前已康復。外界就相當好奇，台灣到底是供應了甚麼藥物給該國國王？陳時中回應指出，臺灣與史瓦帝尼一直都有醫藥合作，台北醫學院也在去年就派遣專家團隊到該國訓練。關於藥物，陳時中表示「事涉病人隱私，除非對方願意公開，否則是不能隨意公布的」。

對此，朱學恒就在臉書上表示，這則新聞讓他大開眼界，「看完感覺到我變聰明，功課也變好了」，想不到臺灣還有這等特效藥，他超酸表示，建議政府不要再搞什麼晶片換疫苗，我國都有特效藥了，乾脆來統治世界吧，向我國低頭建交才給你特效藥！

朱學恒的臉書也引來許多網友討論，表示「既然台灣有此神藥就不需要購買那麼多疫苗了，而且還可以解救世界疫情於水火，快快公布並且要求世界各國快來朝貢，才有機會解救人民」、「應該是川普秘方『奎寧、消毒水』以及誠實中藥包」、「應該是吃了陳時豆沙包吧」、「他到底嗑了什麼，通通給我來一點」、「這個時鐘變神棍了膩，不管怎樣還是有人挺，厲害了」、「其實就是爌肉販，不過用的是萊豬」、「吃了以後考試都能考一百分嗎？」

(中時新聞網)