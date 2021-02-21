【西濱車禍】20車連環撞台61北上全斷 提早恢復通車 15:052021/02/21 中時 潘千詩 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 轎車被撞剩半截！西濱20車連撞畫面曝光 造成2死8傷 訂閱影音： 中時新聞網 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台61線西部濱海快速道路20車連環撞重大車禍，北上全線中斷，原訂17時通車，已於14時許提前通車。（張朝欣攝） 雲林縣口湖鄉台61線255K今天上午7時30分傳出6大車與14部小車追撞事故，釀2死9傷，台61線北上全線車道阻斷，無法通行。公路總局表示，啟動疏導機制，警消、工務段同仁、相關交維及拖吊廠商已至現場處理，原預估17時通車。不過稍早公路總局表示，已完成事故排除，台61線已於14時15分恢復全線通行。 聯結貨櫃車4車連環大追撞 西濱快速道路伸港段全線封閉 合歡山翠峰山林大火濃煙密佈 台14甲線雙向封閉 (中時 ) #台61線 #公路總局 #北上 #通行 #事故 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 阿里山櫻花季 台18線管制小客車 04:102021/02/20 地方新聞 228連假 高鐵不賣自由座 04:102021/02/20 生活新聞 連環撞死亡車禍台61北上全斷 公總估17時通行 12:352021/02/21 社會 涉共諜案 4祖父級特務被訴 04:102021/02/21 社會新聞 死亡彎道練技 經典重機燒成爛鐵 04:102021/02/21 社會新聞 【西濱車禍】20車連撞如煉獄！車禍駕駛還原現場：後方狂傳碰碰聲 10:352021/02/21 社會 沒濃霧卻20車撞爛 專家揭2因素讓能見度變很糟 13:232021/02/21 生活 【西濱車禍】影像曝光！直擊20車撞成殘骸剩半截 路過駕駛驚呼：夭壽喔 10:012021/02/21 社會 西濱20車撞爛濃霧惹的禍？氣象局回應了 10:342021/02/21 生活 別貪快 中潭公路埔里段區間測速將啟用 04:102021/02/21 地方新聞 火車來了久候平交道20分鐘 陳柏惟：回堵又危險 20:172021/02/20 政治 社會熱門新聞 【西濱車禍】恐怖瞬間！男遭撞飛白霧中 倒地爬起再被後車追撞瓦斯桶狂射 - 社會 【西濱車禍】恐怖現場！台61西濱快20車連環撞 車體擠壓像紙團 已2死8傷 - 社會 台中派出所全部警員便當吃一半丟下往外衝 原因曝光超暖心 - 社會 【西濱車禍】車子只剩半截 中油退休員工巡魚塭遇死劫 - 社會 【西濱車禍】影像曝光！直擊20車撞成殘骸剩半截 路過駕駛驚呼：夭壽喔 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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