台61線西部濱海快速道路20車連環撞重大車禍，北上全線中斷，原訂17時通車，已於14時許提前通車。（張朝欣攝）

雲林縣口湖鄉台61線255K今天上午7時30分傳出6大車與14部小車追撞事故，釀2死9傷，台61線北上全線車道阻斷，無法通行。公路總局表示，啟動疏導機制，警消、工務段同仁、相關交維及拖吊廠商已至現場處理，原預估17時通車。不過稍早公路總局表示，已完成事故排除，台61線已於14時15分恢復全線通行。

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