富邦悍將今天兵分二路，一隊作客斗六棒球場與味全龍交手，龍隊日籍投手田澤純一還在賽前練習時上前與富邦內野手蔣智賢打招呼，之後也與富邦捕手教練古久保健二閒聊幾句，蔣智賢說：「他問我怎麼會守三壘，我笑說因為離休息室比較近。」

田澤純一過去曾效力美職紅襪隊，曾在小聯盟復健時碰過蔣智賢與林哲瑄，「他下來（小聯盟）復健時就認識，因為那時亞洲人比較少，也曾一起上中國餐廳吃飯，之前就知道他是很厲害的投手，在業餘時期就很厲害。」

蔣智賢還透露，自己曾與田澤純一交換過手套，「當時我要被交易到水手，剛好碰到他，就想說跟他換一個手套，之前也會拿他的手套來做外野訓練，現在則是把它供在家中當『標本』，還像新的一樣。」

蔣智賢表示，當初是透過紅襪翻譯江肇軒得知田澤純一要來台灣打球，感到有些驚訝，「本來以為他會回日本，但我也很開心他來台灣打球，來感受一下台灣棒球，看有沒有不一樣。」

他也十分期待新球季能與田澤純一交手，「過去只看過他三振別人，自己也沒有打過他的球，很期待能夠與他對決。」

田澤純一除了與蔣智賢打招呼外，也與古久保閒聊幾句，古久保表示，今天是首度與田澤交流，跟他聊一些練習方式，過去也曾看過他在紅襪時期的投球內容，認為他球質不錯，「他是很有經驗的投手，應該在5隊中是危機處理能力最佳的人。」

富邦悍將教練古久保健二（左）與味全龍日籍投手田澤純一。（毛琬婷攝）

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