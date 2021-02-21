台中市基層農會會員代表和小組長21日進行改選投票，其中較有競爭的后里區、和平區及潭子區3家農會，至關重要的「會員代表」結果出爐。后里區農會兩陣營席次差距大；潭子區、和平區兩家農會雙方票數接近、選情相當緊繃，意味著潭子及和平區農會檯面下角力將更激烈。
一早農會會員即前往各投票所投票，有些投票所大排長龍，大致上秩序良好，未發生違規或糾紛事件。
台中市基層農會總幹事候聘共有23人登記，僅和平區出現競爭者，現任總幹事李順冬面臨和平區公所祕書王正顯挑戰，其餘21家均為同額競選。
后里區農會、潭子區農會雖無總幹事候聘競爭，但前者會員代表應選35人，卻高達56人登記；後者會員代表應選31人，有41人登記；此外，和平區農會也有43人搶31席，選情十分緊張。
基層農會會員代表和小組長今改選，其中較有競爭的后里區、和平區及潭子區3家農會，「會員代表」結果出爐。后里區農會兩陣營席次差距大；潭子區、和平區兩家農會雙方票數接近、選情相當緊繃，意味著近期檯面下角力將更激烈。
(中時 )
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