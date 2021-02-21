【愛傳媒藺奕專欄】早上在流行音樂聖地規劃財務，下午在AI光明頂討論籌拍新電影，領到全球限定三條的班嫂臘肉時已經入夜了，妻一如往常孩子似地聽我講述奇幻的這一天，彷彿我像一隻小小工蟻搬回大大一顆雪白方糖。

天然風乾、上好黑豬肉加獨門秘方，口感似敷完面膜、經過保濕和補水之後清爽Q彈不黏稠，歐巴如我雖不再學日劇連抱抱都要先助跑、或者玩壁咚，從小鮮肉來到老臘肉的大叔等級，通過豐富奇遇，產生了生活裡更多面向的樂趣。

在某種程度上，昇華為值得向你愛人和朋友呈現的東西，經過風乾與燻製的臘味人生，或許才是幸福的流感，此時此刻，一起品嘗好友厚重的情意，說說心裡話、工作忙碌時看見有未讀的關心、說著話散著步彷彿世界無盡頭，就是真愛了。

作者為文學奬得主

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(中時新聞網)