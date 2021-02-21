【愛傳媒李利國專欄】爬山如以讀一本書作比喻，那麼，山的形態，不就是書的外觀嗎？而山裡的景致，不就是書的內容嗎？

山像一本書，山也確實是一本書，一本由自然創作出的奇妙書，一本可以讓深淺不一的世人速讀或細閱的哲理書。

大自然是這本山書的作者，地球是這本山書的出版社，但這本山書的生日是個謎，也沒有目錄與頁碼；也許正因如此，當你開始接觸任何一本山書時，都不免會期盼自己的身心能從中有所獲，但也會因人人的特質與期盼以及閱讀方式的不同，使人在閱讀過程中所花費的時間、體力與所得到的身心回饋也往往大不同。

當然，讀書不應只有一種模式，讀科學論著或是抒情的詩集或雋永的散文集或長篇小說，閱讀方式或節奏豈可能相同？

綜之，我們爬山的心態與目的為何？我們是如何選擇這些山的？在過程與累積的經驗中又有何體會？

新的一年初始，也許我們該去探索一下自己與山林的關係，因為爬山猶如讀書，豈能不求甚解。

作者為佛光大學未來與樂活產業學系助理教授

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(中時新聞網)