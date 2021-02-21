警一分局東寧派出所員警黃啟哲（左）與蔣群螢（右）透過智慧載具辨識老婦人身分。（警方提供／李宜杰台南傳真）

南市警一分局東寧派出所員警20日晚間8時獲報，指出台南市東區小東市場前，有位失智老婦人坐在輪椅上，臉色驚惶不安，亟須警方協助。警方到場後，發現老婦並無身分證件可查，於是使用M-police電腦行動載具，迅速確認老婦年籍資料，並成功聯繫上家屬帶回照料。

南市警一分局東寧派出所員警黃啟哲與蔣群螢20日趕赴現場時，發現該名身穿米色外套、黑色長褲的老婦人坐在輪椅上，臉上露出驚惶不安的表情。經員警關懷詢問，老婦晚間獨自外出，卻忘記回家的路，也不記得家在何處，且身上也無攜帶任何證件可查詢。

員警黃啟哲發現身分查詢不易，隨即使用M-police電腦行動載具，辨識老婦身分，順利得知其年籍資料後，立即請所內值班同仁聯繋家屬，並於確認身分無誤後，隨即將張姓阿嬤載送返家，交由家屬照料。

據家屬表示，該婦人於傍晚6時出門後遲遲未歸，家人於住家附近尋找多時，但都未有所獲，相當擔心其安危，所幸派出所員警電話通知，載送母親返家，結束虛驚一場。家屬見到母親平安歸來，也頻頻向警方道謝，對於員警熱心積極為民服務的精神，表示相當感激。

警一分局呼籲，民眾家中如有失智長者，應不定時幫忙拍照（包括常穿之衣著、特徵等），並予以協助攜帶留有聯絡方式之飾品、證件或手機，也可向失智症協會登錄資料，申請「預防走失愛心手鍊」，或至直轄（縣）市警察局各分局偵查隊申請建立指紋檔。

(中時 )