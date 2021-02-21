女失蹤多年法宣告死亡，17年後復活現身與母團聚。

44歲黃姓女子離家17年，早已被法院宣告死亡，靠男友提供住處並接濟過日子，本月18日遭警察盤查，還拿出身分證給警察核對資料，但員警掌上電腦顯示眼前的女子已經死亡，經聯繫黃家人到場，確認失蹤多年的黃女，高齡母親得知愛女失而復得，更是高興不已。

警方詢問離家原因，黃女也不願意將過去告訴他人，僅稱17年前，因男朋友無所事事，家人反對兩人交往，她一氣之下，與男友浪跡天涯，過著2人生活，最終因金錢花光、愛情變調，被男友趕出家門。

黃女曾經在百貨公司擔任專櫃小姐，負氣離家後覺得對不起家人，沒臉回家見母親。但居住在新北市板橋的黃母心中，始終不相信愛女從此人間蒸發，四處求神問卜，希望能再見女兒一面，就算法院已然宣告死亡，黃母仍不肯放棄希望，日夜擔心落淚。

本月18日下午4時，身材瘦小的黃女行經西昌、貴陽街路口，龍山派出所鄭姓、陳姓員警發現她四處閒逛，因而上前盤查，她從皮夾拿出身分證供員警核對，不料，法院已因她失蹤7年，依法宣告死亡，而她自己也不曉得，靠著不同男友提供住所以及零用錢過日子。

警方根據舊資料聯繫黃女的姊姊到派出所，並協助完成「復活」手續，隨即返家見高齡老母。警方表示，能夠協助失蹤人口順利返家，找到回家的路，體現警察為民服務最佳範例，但也不忘再次告誡黃女，切勿再讓家人傷心難過。

(中時 )