高雄市文化局民國110年2月出版號《文化高雄》高雄藝文月刊上，被抓包在官方刊物內容中「有愛無心」的「愛」和「萬馬奔騰」的「騰」使用簡體字，高雄市文化局為此回應，政治歸政治、藝術歸藝術。對此，國民黨高雄市議員李眉蓁譏諷，為何民進黨用簡體字不敢承認，原因就是雙標作祟。

李眉蓁今（21日）在臉書發文表示，高雄市政府文化局出版的刊物被質疑用簡體字，文化局編了個是古字寫法的說詞，結果被眼尖的網友發現根本就是大陸方正剪紙簡體字型，不得已只好呼籲讓政治歸政治、藝術歸藝術，尊重不同的政治意識形態，也尊重不一樣的藝術圖像表現。

「其實不過就是用簡體字為何不敢承認」？李眉蓁譏諷，原因就是雙標作祟，別人用簡體字的時候就被貼上紅標，被說不愛台灣，自己用簡體字的時候就編理由是古字寫法，絕對不是簡體字。對於高雄文化局的說法，李眉蓁提醒，希望未來綠營的朋友們都記得文化局今天所說的話「讓政治歸政治、藝術歸藝術」。

對《文化高雄》出現「腾」、「爱」兩個簡體字所引發爭議，設計師蔡奇亞19日在臉書發文表示，隨著網友的質疑和討論，身為設計師的他心情非常低落，對於字體使用產生的疑慮，他要為設計作品的智慧財產權負起責任。

蔡奇亞直言，當初版面的設計呈現，是以剪紙的節慶氣氛為考量，並非有心使用簡體字，文化局給設計師足夠發揮的空間，對於自己不夠嚴謹而造成爭議，至今仍然懊惱不已，同時，他也對因看到簡體字而感到不舒服的所有人致上誠摯歉意，「抱歉，我不夠專業，我會持續精進」。

(中時新聞網)