以色列是全球新冠疫苗接種率最高的國家，將近5成民眾接種至少第一劑，且每百人施打量已達82%。以國衛生部表示，周日（21日）開始，商店恢復營業，圖書館和博物館也重新開放，但民眾仍需戴口罩和保持社交距離。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，很高興看到以色列在施打疫苗後，疫情獲得有效控制這樣的效果，還大膽分析，以色列是因為大量施打ＢＮＴ疫苗才可以看到成效。

對於以色列接種疫苗後開始解除封鎖，陳時中今天也表示，未來台灣施打疫苗後，國門要怎麼開，關鍵還是在邊境怎麼做，現在是要看台灣的保護力，而不是看別人的抵抗力。

陳時中談到，以色列在施打疫苗後，過去十四天的確診人數為五萬九千，但七天內的確診數降到兩萬兩千多人，效果達到一半以上。比較歐洲，賽爾維亞和以色列的施打率一樣多，不過十四天確診數共2萬2千6百多，七天內只降到1萬7千多人。

陳時中再舉美國的例子指出，美國目前接種大約一成而已，但也看到明顯的效果，近十四天是114萬多人確診，近七天是48萬，同樣進步很多，但從其打疫苗還不到10％來看，變異很大，主要是跟公共衛生是否持續有相關。

因此陳時中表示，他認為還是要再觀察一個月，較能看出疫苗對於疫情控制的效果，目前還是混沌不明。不過單就以色列來說，他直言很高興看到這樣的效果，以色列經驗很好 對我們邊境管制未來政策很有幫助。陳時中也大膽的說，以色列大量施打ＢＮＴ疫苗，才得以看到目前的成效，至於賽爾維亞為何效果不好，陳時中說因為是接種大陸疫苗，不過他也強調，是因為疫苗還是因為公衛政策等的效果還有待觀察。

(中時 )