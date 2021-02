台灣即將開始接種AZ新冠疫苗,歐洲多國傳出醫護接種後出現副作用必須請假的消息,德國《明鏡周刊》(Der Spiegel)刊出文章評論AZ疫苗是「沒人要的疫苗」,指出醫護人員拒絕接種AZ疫苗已經成為德國嚴重的社會問題,有德國醫護透露接種完後發高燒40度,感覺就像騎了200公里遠的自行車,也有德國專家毒舌痛批AZ疫苗是「最爛疫苗」,直言實驗數據「極差」,根本不該被批准。

德國政府呼籲民眾接種AZ新冠疫苗。

20萬劑由阿斯特捷利康(AstraZeneca)與英國牛津大學(Oxford University)合作開發、俗稱為AZ的新冠疫苗即將運抵台灣,讓醫護人員優先施打,先前傳出法國、瑞典、德國等醫護人員施打完AZ疫苗後出現重感冒等副作用,必須請病假休息,導致法、瑞等暫緩疫苗接種。

德國《明鏡周刊》19日刊出題為「沒人要的疫苗:對阿斯特捷利康的恐懼可能導致危險後果」(The Vaccine that Nobody Wants:Fears of AstraZeneca Could Have Dangerous Consequences)的文章。

文章指出,過去3周德國開始大規模讓第一線醫護人員接種AZ疫苗以來,各地出現醫護人員拒絕接種的情形,他們拒絕接種的主要原因在於AZ疫苗保護力較低,另外還傳出嚴重副作用。德國中北部城市布倫瑞克(Braunschweig)一間醫院的護士瑪可娃(Hristina Markova)表示,自己接種完第一劑AZ疫苗後12個小時突然開始發冷、發燒,當晚高燒到攝氏40.3度,隔天她強拖著病體就醫、服用退燒藥物,當天她不得不請病假休息。

報導指出,許多人打完疫苗後都有和瑪可娃類似的症狀,瑪可娃任職的醫院一共有88名職員接種疫苗,當中37人請病假。她的同事、加護病房護士施密特(Kati Schmidt)描述自己就像被推進絞肉機裡,打完疫苗後她在床上躺了2天。隨著愈來愈多同事請病假,醫院裡再也沒有人願意打疫苗,最後一名接種疫苗的醫生博倫巴克(Nikolas Bollenbach)表示,他施打完疫苗後隔天晚上「筋疲力盡」,「就像參加完一場全長200公里的自行車比賽。」

除了副作用,AZ疫苗普遍在德國醫護人員間的印象不佳,主要原因在於約60%的保護力遠低於輝瑞或莫德納疫苗的95%,化名高爾克(Michael Golke)的柏林護士抱怨,「怎麼可以叫每天和新冠病毒對抗、明顯有高感染風險的人施打保護效果較低的疫苗?」他說自己並不是倡導醫護人員要有優先待遇,「但是醫護人員不應該比普羅大眾更差。」

就連德國籍WMA理事主席蒙哥馬利(Dr. Frank Ulrich Montgomery)也在接受德媒專訪時公開表態,「你不能掩蓋它(指AZ疫苗)效果較不佳的事實」,直言像醫護這樣有較高感染風險的族群應該接種效果更好的疫苗。多特蒙德(Dortmund)一名醫生也在醫學期刊《Ärztezeitung》發布評論,痛斥歐盟根本不該批准AZ疫苗的緊急授權許可,因為它的實驗數據品質「極差」。西部薩蘭邦(Saarland)一名牙醫更直接告訴衛生部長:「我在做世界上最危險的工作,你不能給我最爛的疫苗。」

德國多個邦已經出現醫護人員拒絕施打AZ疫苗的狀況,報導指出雖然並不是所有醫護人員都對AZ疫苗抱持懷疑態度,但人數已經多到成為嚴重問題。

高爾克說,他的同事中,約20-25%的人拒絕接種AZ疫苗;黑森邦(Hesse)官員私下透露,邦內被劃為優先施打的65歲以下族群中,並沒有足夠的人數願意施打AZ疫苗;薩克森邦(Saxony)的疫苗接種站甚至不需要預約;德國紅十字會也通報,出現50起民眾預約接種疫苗最後卻放鴿子的狀況。

至今阿斯特捷利康已經運送逾73.6萬劑AZ疫苗到德國,不過根據德國CDC羅伯特‧科赫研究所(Robert Koch Institute)統計,目前全德國只施打了約10.6萬劑AZ疫苗,黑森邦收到5.8萬劑疫苗,不過截至15日,只有851人施打。另外根據線上民調機構「Civey」所做的調查,願意接種新冠疫苗的德國人中,只有2.8%願意選擇AZ疫苗。

不只醫護人員拒絕施打,南部巴伐利亞邦(Bavaria)的警察工會甚至已經要求政府讓警察施打「最好的疫苗」。

不過報導也指出,拿AZ疫苗和輝瑞及莫德納疫苗相比,後兩者的實驗結果確實較好,但AZ疫苗也確實大幅度降低了人類感染新冠的風險,更重要的是,它預防了重症的發生率,報導指出,目前歐盟批准的各項新冠疫苗幾乎都能100%預防新冠重症發生,尤其一項研究顯示,在接種完第2劑AZ疫苗後,沒有任何一位實驗志願者變成需要住院或是不幸喪命的新冠重症患者。

針對醫護人員拒絕施打AZ疫苗,德國權威病毒學者德羅斯登(Christian Drosten)表示很多公共討論都誤解了,AZ疫苗實際上非常好,並不是第2名的疫苗。

由於預約接種AZ疫苗的人太少,柏林市衛生局長卡萊奇(Dilek Kalayci)表示或許有必要廢除民眾挑選疫苗接種的權利,其他各邦目前則在研擬修改優先施打族群列表,例如薩克森邦就在研擬將教育人員、教師、公共衛生服務人員列為優先接種對象。

(中時新聞網)