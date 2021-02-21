台灣透過新冠疫苗全球取得機制（COVAX）平台取得的首批新冠肺炎疫苗即將抵台，目前規畫以醫護人員為優先接種對象，中華民國防疫學會榮譽理事長王任賢指出，如以中央流行疫情指揮中心規畫全民強制接種，估計要6000萬劑才夠，唯目前到貨量遠遠不足，最儉省方式是以邊境防守為目標，就是入境、出境者全接種，且在國境第一線有接觸風險者也需接種，如此一來仍可防堵疫情，所需的疫苗數為最少。

王任賢指出，臨床研究顯示新冠肺炎R0值為3，也就是一個人被感染後在潛伏期會傳染給3人，接種疫苗就是要把R0值降到1以下，也就是接種率要達60％才達到群體免疫，全民接種台灣有2300萬人，兩劑就需4600劑，其中還要考量在冷鏈儲存疫苗自然耗損率為15％，且有15％接種者無法有效產生抗體，在接種完後檢驗後必須再補接種，如此算下來台灣要全民接種估計要6千萬劑才夠。

王任賢強調，全民接種是全球趨勢，但因為疫苗分配和生產問題，短時間恐無法達成，他認為最儉省的方式就是以邊境防疫為目標，入境者全接種（要求外國人需完成接種再入境，國人境優先接種），出境者也打完再出國，以及守在入出境第一線有風險者優先接種，這樣一來仍可以最少的疫苗數量守住疫情。

而對於外界對首批到貨的AZ疫苗有所疑慮，王任賢指AZ疫苗為新型疫苗，以腺病毒為載體，打入人體內就是會有腺病毒的些微反應，但目前不良反應都侷限於局部紅腫，無嚴重不良反應。

(中時 )